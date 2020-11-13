В Краснодаре вечером 14 ноября временно изменят шесть троллейбусных маршрутов

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На улице Октябрьской в центре Краснодара на участке между улицами Мира и Ленина пройдут масштабные работы по замене коллектора, которые планируют завершить в январе.

На время по этому участку организуют реверсивное движение. Из-за изменений вечером 14 ноября свои маршруты изменят троллейбусы под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 12.

После 21:20 14 ноября троллейбусы от «Красной площади», кинотеатра «Аврора», улицы Круговой и Бальнеолечебницы будут следовать до Центрального колхозного рынка и обратно.

После 21:20 14 ноября троллейбусы от улицы Благоева будут следовать до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

- Также с 15 ноября по 15 января 2021 года. троллейбусный маршрут № 10 будет курсировать по сокращенному маршруту «Кинотеатр «Аврора» — ул. Тургенева — ЦКР», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.