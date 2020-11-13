В Краснодаре благоустроят территорию Мариинского института благородных девиц

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Одно из самых ярких зданий в центре Краснодара станет более заметным и ярким украшением города. Территорию Мариинского института благородных девиц, в здании которого с 1954 года находится высшее военное училище им. С.М.Штеменко ждет масштабное благоустройство.

– Мы можем приступить к благоустройству благодаря утверждению границ территории и зон охраны памятника. Работа по проведению комплексных историко-культурных исследований и государственной экспертизы ведется краевым управлением государственной охраны объектов культурного наследия и по поручению губернатора, – прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин.

Вокруг трехэтажного здания в стиле модерн на улице Красина, 4, построенного в начале 20 века по проекту архитектора Александра Косякина, реконструируют фонтаны и ограждение, снесут ветхие и аварийные строения.