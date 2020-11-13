В Краснодаре 14 ноября откроют 16 ярмарок выходного дня

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В Краснодаре в субботу, 14 ноября откроются 16 ярмарок выходного дня. Причем четыре из них продолжат работу и в воскресный день – 15 ноября. Это временные торговые территории на улицах Одесской, Захарова, Героя Яцкова и Зиповской. Режим работы ярмарок — с 08:00 до 15:00.

- На всех торговых площадках строго следят за соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с коронавирусной инфекцией, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Среди лидеров по объёмам привезенной сельхоз продукции — Динской, Красноармейский, Калининский, Приморско-Ахтарский, Брюховецкий и Курганинский районы.

В пресс-службе напомнили, что 7 и 8 ноября в ярмарках приняли участие 870 кубанских хозяйств.