В Сочи с начала года во время рейдов выявили около 250 самостроев

Фото: sochi.ru.

В Сочи городские власти ведут работу по выявлению и пресечению незаконного строительства. Рейды проводятся совместно с прокуратурой и управлением муниципального земельного контроля администрации курорта. Всего с начала года было выявлено около 250 самовольных объектов. Их подавляющая часть расположена в Адлерском районе.

– Благодаря совместной работе правоохранительных структур, краевых ведомств, городской прокуратуры и администрации Сочи, нам удается пресекать незаконное строительство на ранних этапах, - сообщил начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Александр Свириденко.

По его словам, среди самых распространенных нарушений - превышении этажности. Только за октябрь сотрудники управления выявили 63 незаконных объекта. После тщательной проверки по каждому из них правовой департамент подготовит исковое заявление в суд.

Управление ведет мониторинг, в том числе и в сети интернет – на сайтах продажи жилья. Если предлагают купить жилье в домах, построенных самовольно, информация об этом сразу же направляется в правоохранительные органы.

По словам Александра Свириденко, позволит гражданам избежать покупки жилья в объектах самовольного строительства.