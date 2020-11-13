На Кубани дефицит мест в колледжах и техникумах составляет порядка 4 тысяч

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае планируют построить новые корпуса для колледжей и техникумов. Вице-губернатор Анна Минькова провела совещание, посвященное вопросам развития системы среднего профессионального образования в регионе.

Замгубернатора обратила внимание, что сегодня на Кубани программы среднего специального образования реализуются в 146 организациях. На их базе проводятся экзамены по стандартам WorldSkills.

– Сейчас 61% девятиклассников и 14% одиннадцатиклассников решают поступать в колледжи и техникумы. Это привело к тому, что лучшие учреждения переполнены. Не хватает порядка 4 тысячах мест, – сообщила Анна Минькова.

Анна Минькова предложила проработать на краевом уровне вопрос строительства новых корпусов на территории существующих учреждений.

Она рекомендовала руководителям колледжей и техникумов сокращать набор по несовременным специальностям и открывать новые направления.

С 1 сентября 2021 года во всех образовательных организациях Кубани стартует адресная программа воспитания.