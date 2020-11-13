Путин поддержал идею школьника из Анапы о создании платформы для бизнесменов

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На форуме «Сильные идеи для нового времени» восьмиклассник из Анапы Максим Волков представил Президенту РФ стартап для молодых предпринимателей «Вверх».

- Сейчас в школах ребят не обучают основам бизнеса и предпринимательства. И подросткам очень сложно самореализоваться: их идеи просто теряются. А те, кто хочет открыть свое дело, не знают с чего начать и к кому обратиться, - обратился к главе государства.

«Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем», - ответил школьнику Владимир Путин.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сочинская школьница получила 300 тысяч рублей на развитие своего образовательного стартапа. Эрика Берген хочет создать сайт, на котором можно вести портфолио.