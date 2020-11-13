На Кубани в выходные прогнозируют морозы до -4 градусов

В Краснодаре 14 и 15 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Максимально холодная температура будет ночью до двух градусов мороза, днем местами потеплеет до плюс 11°С.

- В регионе выходные пройдут без осадков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью до -4°С, днем – до 13°С.

На Черноморском побережье уик-энд будет отмечен северным и северо-восточным ветром, с порывами до 14 м/с. «Вилка» ночных и дневных температур – 4 - 17°С.

Дожди на Кубани ожидаются в понедельник, 16 ноября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на выходных в Краснодарском крае будет сухо и солнечно. Температура воздуха начнет потихоньку опускаться.