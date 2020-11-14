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В Сочи после катания на картодроме умерла женщина

Она получила серьезную травму
Варвара ДЫМ
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Катание на карте не так безопасно, как может показаться на первый взгляд

Катание на карте не так безопасно, как может показаться на первый взгляд

Фото: Евгения ГУСЕВА

Это ЧП произошло в Сочи на одном из картодромов. Сюда приехала с семьей покататься 65-летняя женщина. Она, как и положено, надела шлем, села в маленькую машинку - карт, и поехала.

Но на одном из поворотов машина перевернулась, женщина получила серьезную травму. Ей тут же вызвали скорую, которая увезла ее в больницу. Женщину тут же отправили в операционную, у нее были разорваны внутренние органы.

- Операция длилась несколько часов, но, к сожалению, спасти пациенту не удалось, травма была слишком серьезная, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в городской больнице № 4 Сочи.

По факту гибели 65-летней женщины полиция проводит проверку.

- Выясняем, соблюдались за требования безопасности на картодроме, проверяем всю документацию организации, - пояснили в УВД Сочи.

ЧП