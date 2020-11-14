Под Краснодаром построят еще один логистический центр

Крупный федеральный ритейлер заключил соглашение о строительстве под Краснодаром логистического центра на 67,8 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что на этот проект потратят 2,5 млрд руб. Правда, когда именно начнется строительство, пока не известно.

Сама компания на рынке существует уже 13 лет. У нее уже есть логистические комплексы в Екатеринбурге, Омске, Ростове-на-Дону.

Кстати, сейчас в Краснодаре строится еще один крупный логистический центр, на закладку которого приезжал глава Минпромторга Денис Мантуров.