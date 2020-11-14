В Армавире отремонтировали сельский клуб

Обновленный сельский клуб. Фото: администрация Краснодарского края

Клуб поселка центральной усадьбы совхоза «Юбилейный» в Армавире давно нуждался в ремонте. А несколько лет назад он еще и пострадал после удара стихии.

Поэтому к реконструкции объекта подошли тщательно - здесь полностью заменили двери и освещение, поменяли пол, окна, привели в порядок залы и кабинеты, закупили новые стулья, банкетки, столы и шкафы. А еще привели в порядок отмостку здания и установили новую пожарную сигнализацию. Всего на ремонт потратили около 1,4 млн рублей. Деньги были выделены как из краевого, так и из местного бюджета.

– Ремонт в клубе начали еще в 2010 году. Тогда здесь обновили второй этаж, - пояснили в министерстве культуры Краснодарского края. - А капитально за здание взялись уже в этом году.

Всего в 2020 году на ремонт учреждений культуры Кубани выделено 550 млн рублей. На эту сумму отремонтировали 148 зданий.