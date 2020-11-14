Мэр Краснодара устроил охоту на зайцев

Евгений Первышов. Фото: администрация Краснодара

Утро субботы мэр Краснодара Евгений Первышов проводит на охоте. Глава города выбрался за город, прихватив собой ружье и друзей.

- Сейчас открыт сезон охоты на зайца, еще фазан есть. Милое дело вот так с утра выйти прогуляться, - записал видео Евгений Первышов и выгрузил у себя в Телеграмм. - У нас чудесные поля в Краснодарском крае. Вот так день провести. Всем хорошей охоты.

Напомним, 30 октября на Кубани стартовал сезон охоты. Но в этом году действует ряд ограничений из-за необычно теплой и сухой погоды. То есть охотиться в лесах запрещено. А вот на особо охраняемые природные территории федерального значения постановление не распространяется. Поэтому любителя пострелять советуют выбирать степные районы края.