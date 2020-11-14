Количество новых заболевших коронавирусом на Кубани выросло на 156

В крае стало больше заболевших

Оперативный штаб Кубани опубликовал данные по новым случая заболевших коронавирусом в крае. По состоянию на 14 ноября в регионе инфицировано 156 человек. Причем количество заболевших с каждым днем все больше. Если еще неделю назад из было не больше 140, то теперь резко выросло.

- Среди заболевших 81 женщина и 75 мужчин, - сообщил оперштаб. Также болеют 6 детей. Самому младшему больному - пять лет, самому старшему - 90.

Больше всего инфицированный в столице Кубани - 37 человек, второе место занимает Белореченский район - 21 человек.

Анапа "взяла" третье место - 9 коронавирусных больных. В Северском районе Краснодарского края восемь инфицированных.

В Новороссийске и Выселках - по 7 заболевших. В Курганинском, Абинском и Темрюкском районах - 6 ковидных больных. Четыре - в Крыловском и Тихорецком районах.

А вот в Сочи, где до этого фиксировали большое количество больных, в этот раз их стало меньше - 3 человека. Столько же в Горячем Ключе, Апшеронском, Красноармейском, Отрадненском и Крымском районах. По два пациента в Армавире, Лабинском, Славянском, Тимашевском и Новокубанском районах.

В Геленджике, Калининском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Новопокровском, Павловском и Белоглинском районах - по одному инфицированному.

Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 человек в регионе равен 341,6. Всего же тех, кого скосила инфекция - 19390 человек.

За последние сутки излечились от коронавируса 59 человек.

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