За последние сутки от коронавируса на Кубани скончались 5 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Если по данным на 13 ноября в регионе было 496 пациентов, которые скончались от коронавирусной инфекции с начала пандемии, то по данным на 14 число жертв стало больше.

Как сообщил оперативный штаб региона, всего на данный момент умер 501 человек. То есть еще 5 жителей края скончались от опасной инфекции по данным на 14 ноября.

- Всего в регионе уже выздоровели 12387 пациентов, в том числе за последние сутки 59 человек, - говорят в оперштабе. - Скончался 501 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 48 пациентов, еще четверо – на ЭКМО.

По данным на 14 ноября в крае зафиксировано 156 новых случаев заболевания COVID-19.

Специалисты назвали 9 очагов распространения опасной инфекции.