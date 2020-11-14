В Сочи задержали группу иностранцев из Средней Азии Фото: Александр КОЦ

Группу иностранцев из Средней Азии задержали в пограничной зоне поселка Нижняя Шиловка, что в Сочи.

- Иностранные граждане находились в пограничной зоне без документов, дающих право на это, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. – За нарушение правил въезда в пограничную зону и пребывания в ней, граждане привлечены к административной ответственности.

Группу задержанных оштрафовали. Кстати, за подобные нарушения в 2020 году же привлекали к ответственности более 220 иностранцев.

- Для пребывания в пограничной зоне все иностранные граждане, кроме документов, удостоверяющих личность, обязаны иметь при себе соответствующий пропуск, - пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.