В Сочи бар и кальянная работали после полуночи

В Сочи работала кальянная после 12 ночи. Фото: https://www.instagram.com/dps_kk/

Рейды по соблюдению режима повышенной готовности проходят по всей Кубани. В ночь на 14 ноября сотрудники департамента потребительскои сферы региона выписали штраф владельцу караоке-бара "Главная сцена" в Краснодаре.

А до этого рейды прошли в Сочи. На курорте после полуночи работало сразу несколько заведений. Одно из них - кальянная «Дымныи дракон».

- Предоставление услуг курения кальянов ещё одно нарушение только требовании Роспотребнадзора, - пояснили в департаменте. - Индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублеи .

Не закрылся ровно в 12 ночи и бар BODY BODY в Сочи. Сюда пришли проверяющие и веселье было в самом разгаре. На владельца бара составили протокол, ему светит до 300 000 рублей штрафа.