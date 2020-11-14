Самолеты разлетались над Краснодаром: горожан удивило небо в полосочку

Небо над Краснодаром 14 ноября 2020 Фото: Варвара ДЫМ

14 ноября небо над Краснодаром снова стало полосатым. Жители города начали делиться в соцсетях фото необычного неба.

- На самом деле, здесь ничего особенного нет, это инверсионные следы самолетов, - пояснили в аэропорту Краснодара. - Их особенно хорошо видно при солнечной и ясной погоде, которая сейчас и установилась в столице Кубани. Но все эти следы оставили самолеты, пролетающие над Краснодаром, к нам в аэропорт они не заходили. Те лайнеры, которые летят к нам, их в небе вот так не видно.

Кстати, над Краснодаром 14 ноября пролетали не только обычные пассажирские самолеты, но и бизнес-борта. Так из Кипра летел небольшой лайнер Сessna 560xl, который принадлежит одному из российских бизнесменов.