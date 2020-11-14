На набережной Геленджика установят 46 камер видеонаблюдения

Фото: администрация Краснодарского края

До конца года на набережной в Геленджике установят 46 камер видеонаблюдения. Их смонтируют в рамках программы «Безопасный город».

- До конца года появятся 46 камер, а в следующем году здесь планируют установить еще 100, - сообщил вице-губернатор Игорь Чагаев в ходе рабочей поездки в Геленджик.

Кстати, сейчас на пляже курорта уже работают 95 камер, а всего их в городе более 500. Также в городе планируют разработать новую схему кнопок вызова полиции. Это специальные

терминалы, через которые можно сообщить в полицию о нарушении и вызывать наряд.

Дело в том, что те кнопки, которые уже есть, были установлены 6 лет назад и уже устарели. Поэтому будет идти замена на современные средства связи с полицией.