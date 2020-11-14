В Краснодаре целый микрорайон остался без тепла из-за аварии на сетях. Утром, 14 ноября, у жителей Комсомольского и частично арйона КСК стали холодными батареи и исчезла горячая вода. Долгое время житедям города не называли причину отключений в экстренных службах города. Спустя несколько часов адмнистрация Краснодара сообщила, в чем причина.

- На улице Сормовской, 171 прорвало трубу на сетях ОАО «АТЭК». От тепла и горячей воды временно отключили несколько многоквартирных домов в Комсомольском микрорайоне, - рассказали в администрации. - В настоящее время на месте работают тепловики, восстановительные работы планируют завершить до семи вечера 14 ноября.