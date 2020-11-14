На Кубани липовая сотрудница ПФР забрала у бабушки деньги, сообщив, что их надо поменять на новые

На Кубани мошенница забрала у старушки 35 000 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда в дом к 80-летней жительницы станицы Кущевской пришла дама и представилась сотрудницей Пенсионного фонда, бабушка тут же ее впустила.

- Необходимо предоставить все денежные купюры, которые имеются в доме для замены их на новые, - заявила гостья и сообщила, что, мол, сейчас по всему краю идет замена денег.

Наивная старушка собрала 35 000 - все, что было в доме, и протянула даме.

- Обмен вам вернут по почте, - заявила дама и ушла.

Когда через домой вернулся родственник женщины, она расскала ему, что сдала все деньги на обмен. И только после этого поняла, что никакого обмена нет, что ее развели.

Мужчина обратился в полицию.

- Сейчас идет проверка, по факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), - сообщили "КП"-Кубань" в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.