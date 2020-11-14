Умер поисковик "Лиза Алерт" в Краснодаре

Сергей Герасютенко. Фото: lizaalert_kk

Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Краснодарском крае сообщил о смерти одного из своих самых преданных волонтеров Сергея Герасютенко.

- Нет слов, чтобы выразить, как глубоко мы скорбим! - гласит объявление на официальной странице поисковиков в соцсети. - Уход "Сергея 03" (позывной волонтера) - неоценимая потеря для каждого из нас.

По словам соратников Сергея, благодаря ему множество поисковиков из всех регионов страны прошли курсы оказания первой помощи. Бесценные знания, которые спасли множество жизней.

Напомним, отряд "Лиза Алерт" первым приходит на помощь в поисках потерявшихся людей. Только в октябре благодаря активности волонтерского движения найдены и спасены в Краснодарском крае 89 человек. И сегодня отряд понес невосполнимую потерю в лице Сергея Герасютенко.