В Краснодаре 35 семей получили новые квартиры после пожара на улице Российской

О том, что этот дом горел два месяца назад, ничего уже не говорит. Фото: администрация Краснодара

Спустя два месяца после страшного пожара на улице Российской в Краснодаре погорельцы начали заезжать в отремонтированные квартиры. 35 семей уже снова ночуют в своих кроватях. В их квартирах сделали ремонт и они вернулись в родные стены.

Семиэтажка загорелась ночью, 13 сентября, замкнуло проводку на мансарде. И дом вспыхнул, как бумага. Чудом в пожаре никто не пострадал, спасатели ночью будили жильцов и вывели всех из квартиры.

В огне серьезно пострадали больше 50 квартир. В 35 из них ремонт уже сделали, еще в 15 он продолжается.

- Трое владельцев пока не подобрали подходящий из предлагаемых вариантов, - сообщили в администрации Краснодара. Мэрия все расходы взяла на себя. Но весь верхний этаж, который выгорел полностью, не восстановить. Поэтому его жильцов расселяют по другим квартирам в разных домах города.

- Кстати, владелец одной из квартир получил денежную компенсацию и переехал в другой город, - пояснили в мэрии.