Под Анапой открыли обновленный парк 70-летия Победы

Под Анапой отремонтировали парк

В станице Анапской открыли обновленный парк 70-летия Победы. Его привели в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В парке обустроили прогулочные зоны, установили уличные тренажеры, детскую площадку, сцену для концертов, высадили деревья и кустарники, установили 22 камеры видеонаблюдения. –А еще в парке уложено свыше 5,6 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 2,5 тыс. квадратов резинового покрытия.

На благоустройство зоны отдыха потратили 32 млн рублей. Эти деньги были выделены из нескольких бюджетов – местного, краевого и федерального.

– Для Анапы это только начало. Мы постараемся создать подобные комфортные территории практически в каждом населенном пункте, - сказал на открытии зоны отдыха глава курорта Василий Швец.