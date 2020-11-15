Чиновник из Туапсе вывел из пожара женщину и вытащил газовые баллоны

Артур Багарян. Фото: Туапсинские вести

Начальник управления торговли Туапсе Артур Багарян вывел из пожара женщину и вытащил газовые баллоны.

13 ноября, ночью, сотрудник администрации возвращался по улице Калараша из командировки. Шел пешком, и увидел, как полыхает двухэтажный дом.

Мужчина кинулся к месту ЧП. В доме вовсю горели кровля и верхний этаж.

- Я видел, что машин и спасателей еще не было, а вдруг там люди? – рассказывает Артур Багарян. – Вот и бросился в дом, позвонив в МЧС.

Забежал в дом, а там - пожилая женщина пыталась отсоединить газовый баллон от шланга. Артур Багарян отвел ее на улицу, а сам побежал отцеплять баллоны, сообщают «Туапсинские вести».

Сначала выкатил пустой баллон, а когда убрал последний, он был полный, обрушилась крыша. Если бы Артур этого не сделал, дом взлетел бы на воздух.

Когда чиновник откатил баллоны, подъехали пожарные. Они потушили огонь и эвакуировали остальных жильцов дома – всего 6 человек.