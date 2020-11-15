В Краснодаре откроется выставка «Полет»

Работа Натальи Зайцевой. Фото: Выставочный зал изобразительных искусств Краснодара

В выставочном зале изобразительных искусств Краснодара 20 ноября откроется персональная выставка художника Наталья Зайцевой, которая называется «Полет». Сама экспозиция будет работать до 29 ноября. На выставке будут представлены декоративно-выразительные гобелены, реалистическая и абстрактная живопись, монументальные фрески, графика.

- Наталья Зайцева окончила Краснодарское художественное училище. Работала на фабрике художественных изделий, где разрабатывала эскизы ковров, - говорят в галерее. - Кроме того, она окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию им. С.Г. Строганова. А в девяностые годы преподавала в Краснодарском университете культуры и искусств, на факультете монументального и декоративно-прикладного искусства.

Работы Натали Зайцевой находятся в коллекции Третьяковской галереи, а также в частных собраниях России, Франции, Бельгии, Израиля и Испании.