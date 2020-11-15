В Краснодарском крае ожидаются дожди с мокрым снегом

Выпавший снег быстро растает Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Кубань надвигаются дождевые тучи. По данным синоптиков, 16 и 17 ноября в некоторых районах края пройдет еще и мокрый снег.

- Начало недели в регионе будет дождливой. Местами ночью ожидается дождь с мокрым снегом, в том числе и в горах. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, а днем воздух прогреется до 9-11 градусов. Также ночью и утром в низинах и у водоемов сгустится плотный туман, водителям советуем быть осторожными, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадки задержатся в крае на пару дней. В конце недели в регионе будет сухо и солнечно. Столбик термометра днем будет колебаться в районе 8-10 градусов тепла. А по ночам возможны небольшие заморозки.