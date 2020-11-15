За неделю служба спасения Краснодара выезжала на вызовы 35 раз

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В краевой столице спасателям за неделю поступают десятки вызовов. Сотрудников отряда просят помочь на тушении пожаров, распиле аварийных деревьев, на ликвидации последствий ДТП и так далее. На это недели работники службы выезжали на вызовы 35 раз.

- Спасатели выезжали в посёлок Пригородный. Там электропоезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Машину пришлось снимать с железнодорожных путей, а также доставать из нее пострадавшего водителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Дважды сотрудники муниципальной службы боролись с огнём на территории Краснодара. На улице Демуса тушили склад, а на Челбасской – мусор на пустыре. На улице Димитрова отряд убрал три аварийных дерева. А также спасли кота, который залез высоко на дерево, а сам спуститься не мог.