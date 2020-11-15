В Сочи взорвалась легковая машина

Фото: ЧП Сочи

ЧП произошло днем 14 ноября в Центральном районе города-курорта. В Юртовском переулке взорвался и загорелся автомобиль. Очевидцы случившегося вызвали на место пожарных. Спасатели быстро справились с огнем. Но от машины после мощного хлопка практически ничего не осталось.

- Взрыв был такой силы, что от автомобиля в буквальном смысле ничего не осталось. Нам даже рассказали, что от детонации в ближайших домах выбило на окнах стёкла, - сообщают свидетели случившегося в социальных сетях.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Автомобиль восстановлению не подлежит. Сейчас выясняются причины взрыва в автомобиле, назначена экспертиза. На месте ликвидации последствий работали городские службы, они и проводят в настоящее время проверку.