В Краснодарском крае за сутки выявили еще 158 человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже две недели график по коронавирусу идет только в рост: сообщалось о 144, 146, 150, 153, 156 выявленных случаев COVID-19. По данным на воскресенье, 15 ноября, за последние сутки зафиксировано 158 заболевших. Случаи зафиксированы в 24 районах края.

- В Краснодаре заболело 37 человек, в Сочи – 17, в Ейском районе – 15. В Тихорецком районе выявили десять пациентов с COVID-19, в Динском – восемь, в Северском и Курганинском районах, а также Анапе – по семь. В Павловском и Абинском районах зафиксированно по шесть новых случаев, в Туапсинском и Лабинском – по пять. По четыре новых пациента с положительным тестом на коронавирус отмечено в Армавире и Крымском районе, по три – в Апшеронском, Выселковском, Темрюкском районах и Горячем Ключе. В Геленджике и Белореченском районе заразились по два жителя. По одному случаю – в Щербиновском, Кавказском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за последние сутки – 15 детей, младшему из которых всего один месяц.

Стоит отметить, что 43 заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.