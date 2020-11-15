В МЧС рассказали о причинах большинства пожаров на Кубани

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

На территории Краснодарского края понизилась температура. По ночам в регионе давят заморозки. Жители Кубани начали активно обогревать свои дома электронагревательными приборами, печами и газовым оборудованием. Но при этом многие не задумываются о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности при их использовании.

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

- Более 60% возгораний за этот год были зарегистрированы в жилом секторе. Основными причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

В ночь на 15 ноября в регионе при пожарах погибли четыре человека. Причина возгораний во всех случаях – неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении.

В связи с участившимися летальными исходами после пожаров спасатели распространили памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. Спасатели попросили жителей быть внимательнее и осторожнее.