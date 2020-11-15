На Кубани умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 15 ноября за сутки не стало еще пяти человек с подтвержденной инфекцией.

- В местной больнице скончалась 72-летняя жительница Тихорецка. В реанимации Усть-Лабинской ЦРБ перестало биться сердце 65-летнего жителя Кореновска. В краевой клинической больнице №1 умерла жительница Тихорецкого района 75 лет. В больнице Горячего Ключа не стало 70-летнего пациента. Также летальный случай произошел в Афипской районной больнице Северской ЦРБ, там тоже умерла женщина 70 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что коронавирус продолжает идти в рост. На Кубани выявлено плюс 158 случаев за сутки. Среди заболевших - 15 детей.