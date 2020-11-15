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Происшествия

В Сочи через границу пытались провезти краснокнижную рыбу

Осетровых спрятали в ящиках с мандаринами
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

В городе-курорте на границе с Абхазией пограничники остановили подозрительный автомобиль. После осмотра машины специалисты выявили контрабанду. Мужчина хотел перевезти рыбу осетровых пород, занесенных в Красную книгу.

- Незаконных груз весом 16 килограммов водитель спрятал от пограничного и таможенного контроля в багажном отсеке машины. Рыбу он поместил в коробки с цитрусами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Машина была тщательно досмотрена после находки, но больше незадекларированных товаров и грузов выявлено не было.

- Вся рыба и машина правонарушителя переданы сотрудникам таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни для принятия процессуального решения. Мужчине грозит штраф, - добавили «КП» - Кубань» в краевом ПУ ФСБ РФ.

ЧП