С начала года краевой капитал получили больше 8 тысяч кубанских семей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают поддерживать многодетные семьи в рамках национального проекта «Демография». Региональный материнский капитал в размере 129342 рубля выдается семьям с тремя и более детьми. С начала года уведомление на выделение средств получили 8202 семьи.

За 10 месяцев денежными средствами в полном объеме или частично воспользовались почти 4 тысячи семей. 70% семей потратили средства на улучшение жилищных условий, 27% – на образование детей, 3% – на газификацию, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что на Кубани на первого ребенка мамы ежемесячно получают по 10639 рублей. За трех и более детей – 10766 рублей. Стоит отметить, что в этом году расходы на реализацию нацпроекта «Демография» в крае превысят 12,8 млрд рублей.