В Краснодаре продолжают чистить ливневки

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В краевом центре продолжается работа по очистке коллекторов от ила и грязи. Мэрия каждый день получает заявки от местных жителей. Больше чем за год рабочие муниципальной службы по содержанию сетей ливневой канализации прочистили 229,5 километров коллекторов.

- Рабочие отработали заявки по 837 адресам. Они расчистили 6995 дождевых колодцев, - привели общие цифры в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что только за неделю сотрудники службы по содержанию сетей выезжали убирать колодцы на 12 адресов.

- В течение недели в Краснодаре прочистили сети на улице Кубанской Набережной – пересечение Горького и Гоголя, на Московской, 72, на Московской – пересечение Зиповской и Солнечной, в проулке 1-й Вишнёвый, 1, Селезнёва, 80, на Селезнева, 244, Леваневского – перечечение Гоголя и Ленина, Ленина, 4, Тургенева – перекресток Дальней и Монтажников, Ставропольская, 80, Стасова, 183/2, Костылева – пересечение Кузнечной и Пашковской, а также на Костылева между Пашковской и Садовой, - добавили в мэрии.

Всю информацию о выполненных работах по содержанию и очистке сетей городской ливневой канализации сотрудники администрации публикуют на официальном сайте в специальном разделе.