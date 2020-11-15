В мэрии Краснодара расскажут, как будут фиксировать нарушения правил парковки

Фото: krd.ru

В администрации краевого центра 16 ноября состоится главная городская планерка. Ее проведет мэр города Евгений Первышов.

- В мэрии расскажут, как будут организованы фото- и видеофиксации нарушений правил парковки, на сколько готова специализированная техника к работе в осенне-зимний период, также специалисты поговорят о строительстве социальных объектов и сносе незаконных стационарных и нестационарных построек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Планерка будет транслироваться в прямом эфире. Ее может посмотреть любой желающий. Для этого нужно зайти в 9 часов утра 16 ноября на одну из официальных страниц администрации города в социальных сетях.