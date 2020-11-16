Над Краснодарским краем нависли дождевые тучи

Тучи над Кубанью на 8 часов утра. Фото: yandex.ru/pogoda

Дождь на Кубань пришел в ночь на 16 ноября. Капать будет в течение суток. Уже мокро в Краснодаре, Горячем Ключе, а также Усть-Лабинском, Тихорецком, Кавказском, Крыловском и других районах и городах. В некоторых муниципалитетах синоптики обещают мокрый снег.

- 16 ноября в регионе облачно с прояснениями, местами дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью и утром в низинах и у водоемов сгустится туман. Температура воздуха ночь до -3 градусов, днем столбик термометра поднимется до 10 градусов. В Туапсинском районе во второй половине дня местами сильный дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадки задержатся в крае пару дней. В конце недели в регионе будет сухо и солнечно. По ночам будет давить мороз.