Краснодарский приют начал бесплатно стерилизовать бездомных собак

Фото: instagram.com/krasnodog_official

В краевой столице приют для бродячих животных «Краснодог» запустил пилотный проект по стерилизации. Здесь будут лишать бездомных собак способности к размножению только до конца года. Если проект получит положительный опыт, то его продлят.

- Если у вас есть желание стерилизовать бродячую собаку, нужно написать заявление на почту sobakiykx@rambler.ru в свободной форме. Затем на указанный вами адрес выедут ловцы и привезут собак в приют. На месте мы обработаем их от блох и глистов, стерилизуем, на ухе разместим бирку с индивидуальным номером, занесем все данные о животном в единую базу, вакцинируем от бешенства, после снятия швов передадим собаку обратно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

По всем оставшимся вопросам можно звонить в приют с 11 утра до пяти часов вечера по номеру 8-918-652-0-333.