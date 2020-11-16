В Краснодаре погиб первоклассник, выпав из окна 9 этажа

Проводится проверка

Трагедия произошла в краевой столице в субботу, 14 ноября. Мальчик сорвался с верхнего этажа многоквартирного дома по адресу Старокубанская, 137/2. Ребенок упал на козырек первого этажа. Очевидцы вызвали на место «скорую», но пострадавшего спасти не удалось.

- Фельдшеры на месте боролись за жизнь ребенка, но все тщетно, мальчик скончался на месте. Личность ребенка установлена, им оказался учащийся первого класса СОШ №14, - сообщили на планерке в мэрии Краснодара.

В настоящее время все обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи. Проводится проверка.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с наступлением холодов в пожарах стали гибнуть люди. В Краснодарском крае в ночь на 15 ноября в четырех районах произошли возгорания, после тушения которых были обнаружены погибшие.