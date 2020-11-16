В Сочи предупредили о смерчах над морем

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В городе-курорте распространили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили гостей и жителей Сочи о том, что 16 и 17 ноября в море ожидаются смерчи.

- До конца суток 16 ноября, а также в течение суток 17 ноября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время асе городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что над Краснодарским краем нависли дождевые тучи, в некоторых районах пройдет мокрый снег. Осадки в регионе задержатся на два дня.