В Сочи закрыли четыре заведения, работающие после полуночи

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В городе-курорте на выходных облавы устраивали на заведения, которые не соблюдали режим повышенной готовности и работали после полуночи. Посетителей выгоняли из четырех сочинских баров, остальные после 24:00 были закрыты.

- В Сочи специалисты проверили 36 объектов общественного питания во всех районах города. Только четыре заведения нарушили режим санитарно-эпидемиологических ограничений. После полуночи работали бар «Хабл Бабл» на улице Орджоникидзе, «Боди Боди» на Курортном проспекте, «Че? Горы!» на улице Горная карусель в Красной Поляне и кальянная «Дым дракона» на Таврической в Имеретинской низменности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Теперь собственникам грозит полумиллионный штраф и приостановка деятельности на три месяца. Работа по соблюдению режима повышенной готовности на курорте продолжается. Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим.