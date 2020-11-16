В Краснодаре заработает «горячая линия» по вопросам купли-продажи недвижимости

Фото: Кадастровая палата Краснодарского края

Кадастровая палата по Краснодарскому краю откроет «горячую линию» по вопросам, связанным с заключением сделок по купли-продажи недвижимости. Она заработает 23 ноября.

- Эксперты ответят на вопросы граждан в учетно-регистрационной сфере, а также проконсультируют собственников в сфере земельно-имущественных отношений. Кроме этого, специалисты разъяснят перечень необходимых документов для регистрации жилья, а также о способах проверки собственности перед покупкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

«Горячая линия» по вопросам сделок купли-продажи недвижимости будет работать в Краснодарском крае 23 ноября. По всем интересующим вопросам можно проконсультироваться по номеру 8-861-992-13-02.