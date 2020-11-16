Завершены поиски загадочно пропавшей 16-летней школьницы

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

16-летнюю девушку из Туапсинского района разыскивали почти две недели. Утром 1 ноября школьница вышла из дома, но обратно не вернулась. Родители ничего странного не заметили, однако, когда дочь перестала брать трубку, забили тревогу.

В первый же день пропажи об исчезновении ребенка узнала полиция. В дежурную часть пришла родственница девочки, которая и рассказала о пропаже. К поискам ребенка подключились волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Поиск детей».

Ориентировки на школьницу рассылали в соцсетях. А правоохранители пытались отследить путь девушки после исчезновения. И им это удалось. Спустя 9 дней выяснилось, что пропавшая добралась до Краснодара. В кубанской столице она планировала задержаться - начала искать работу. По некоторым данным, школьница пыталась устроиться в массажный салон, но там ей отказали, поскольку она не совершеннолетняя.

Как только эти детали стали известны стражам порядка, девушка была найдена.

- Она жива, - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Школьница не пострадала. После беседы с правоохранителями, ее передали в семью.