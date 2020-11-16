В Краснодаре начали устанавливать елки

В ближайшее время на елке появятся новогодние убранства Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре уже собрали одну из первых елок возле ТРЦ «Галерея». Конструкция находится на пересечении Красной и Северной, она достигает около 20 метров в высоту. Теперь сотрудникам торгового центра предстоит украсить новогоднее дерево шарами и гирляндами.

Елка возле торгового центра станет одной из зон для селфи Фото: Галина КОПЫЛОВА

Уже украшенные небольшие елки также красуются в помещениях городских торговых центров. На улицах города основные зеленые красавицы появятся 1 декабря. Их поставят на въезде в город в районе Гидростроителей – на ТЭЦ, также Главную елку нарядят на Театральной площади перед администрацией Краснодара.

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Ранее «Комсомолка» сообщала, как украсят Краснодар к Новому году 2020. Новогоднее убранство появится также в парках, скверах и на площадях. Владельцы магазинов и кафе традиционно поставят на подоконники заведений маленькие пушистые елочки, а на витражных окнах нарисуют снеговиков, снежинки и сказочных персонажей.