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В Краснодаре начали устанавливать елки

В краевом центре готовятся к Новому году
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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В ближайшее время на елке появятся новогодние убранства

В ближайшее время на елке появятся новогодние убранства

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре уже собрали одну из первых елок возле ТРЦ «Галерея». Конструкция находится на пересечении Красной и Северной, она достигает около 20 метров в высоту. Теперь сотрудникам торгового центра предстоит украсить новогоднее дерево шарами и гирляндами.

Елка возле торгового центра станет одной из зон для селфи

Елка возле торгового центра станет одной из зон для селфи

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Уже украшенные небольшие елки также красуются в помещениях городских торговых центров. На улицах города основные зеленые красавицы появятся 1 декабря. Их поставят на въезде в город в районе Гидростроителей – на ТЭЦ, также Главную елку нарядят на Театральной площади перед администрацией Краснодара.

Искусственная красавица простоит здесь вплоть до Рождественских праздников

Искусственная красавица простоит здесь вплоть до Рождественских праздников

Ранее «Комсомолка» сообщала, как украсят Краснодар к Новому году 2020. Новогоднее убранство появится также в парках, скверах и на площадях. Владельцы магазинов и кафе традиционно поставят на подоконники заведений маленькие пушистые елочки, а на витражных окнах нарисуют снеговиков, снежинки и сказочных персонажей.