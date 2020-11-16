В Краснодарском крае за сутки выявили еще 160 человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Уже две недели график по коронавирусу идет только в рост. По данным на понедельник, 16 ноября, за последние сутки зафиксировано 160 заболевших. Случаи зафиксированы в 22 районах края.

- В Краснодаре заболело 48 человек, в Анапе – 16 человек, в Новокубанском и Ейском районах –– по 12, в Славянском районе – 10. В Кущевском районе восемь пациентов получили положительный результат теста на коронавирус, в Сочи – семь. В Туапсинском, Красноармейском и Павловском районах выявлено по шесть заболевших, в Староминском – пять. По четыре новых случая зафиксировано в Апшеронском, Тихорецком и Успенском районах, в Горячем Ключе – три. По два случая отмечено в Белореченском и Отрадненском районах, по одному – в Кореновском, Калининском, Курганинском, Крыловском и Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что среду заболевших коронавирусом за последние сутки – десять детей. Самому мадшему – два года, а старшему – 17 лет.

Стоит отметить, что 40 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще трое – на ЭКМО.