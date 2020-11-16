В Краснодаре перенесли начало строительства трамвайной линии по улице Московской

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В краевом центре в конце этого года должны были начать строительство новой ветки по улице Московской до Петра Метальникова. Но в связи со сменой подрядчика сроки сдвинулись.

- В связи с тем, что прошла смена заказчика — с нашего управления закупок на непосредственно краевое учреждение — сроки сдвинулись на месяц. Ориентировочный срок заключения контракта 12 января 2021 года, - сообщил заместитель главы города Артём Доронин.

Краснодар рассчитывает получить поддержку со стороны губернатора края. В мэрии надеются на финансирование строительства трамвайной линии, в том числе, и из краевого бюджета.

Параллельной держите на контроле все проектируемые и планируемые трамвайные ветки. Восточно-Кругликовский микрорайон, аэропорт, микрорайон Гидростроителей — это те приоритеты, которые мы определили, - добавил мэр города Евгений Первышов.