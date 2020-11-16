В кубанском поселке отменили карантин, действовавший два месяца

Дом, где был карантин. Фото: google-карты

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об отмене карантин на территории частного дома в поселке Агроном Динского района. Дело в том, что здесь еще в сентябре, нашли опасную инфекцию – бешенство.

И пока ситуация не улучшится, участок закрыли на карантин. С тех пор прошло уже два месяца, вируса здесь больше нет, и карантин отменили.

- Отменить ограничительные мероприятия на территории частного домовладения по улице Российской поселка Агроном Динского района, - говорится в постановлении главы Кубани.

Кстати, летом карантин по бешенству был в Новопокровском районе. Здесь в хозяйстве ветврачи диагностировали это заболевание у животных. Поэтому территорию признали опасной и на время закрыли, чтобы болезнь не распространилась по всему поселку.