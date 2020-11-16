В новогодние праздники увеличится количество рейсов из Геленджика в Москву

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Авиакомпания Utair будет выполнять прямые перелеты из Москвы в Геленджик и обратно. Такие рейсы будут впервые организованы в зимнее время.

- С декабря рейсы в столичный аэропорт Внуково Utair планирует осуществлять два раза в неделю. Самолеты будут отправляться из города-курорта по понедельникам и средам. Вылет из Москвы запланирован на 10:50, прибывать в Геленджик борт будет в 13:05. Обратный рейс будет выполняться в 13:55. Время в пути составит чуть более двух часов. Стоит отметить, что стоимость билетов в одну сторону начинается от 2 735 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

В настоящее время почти полная загрузка всех рейсов из Геленджика, поэтому к новогодним праздникам их количество будет увеличено.

- В декабре перелеты в Москву станут практически ежедневными, также их количество увеличится в период новогодних праздников. Сегодня загрузка рейсов составляет более 97 %, - отметил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.