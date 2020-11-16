«Роза Хутор» направил на переработку первую партию батареек

Фото предоставлено пресс-службой "Роза Хутор".

В настоящее время на «Роза Хутор» работают около 200 разных бизнесов, включая отели, рестораны, магазины. Гостиничные номера оборудованы телевизионными экранами с пультами дистанционного управления. К аналогичным устройствам можно отнести пульты кондиционеров, рации и бытовые электроприборы гостей. Таким образом на курорте ежегодно образуется значительный объем отработанных бытовых батареек. Известно, что подобные отходы отнесены законодателем ко II классу опасности, поэтому задача ответственного обращения с ними находится в центре внимания «Роза Хутор».

«Это наш первый опыт и мы очень рады тому, что образующиеся на курорте отработанные батарейки, наряду с картонной и пластиковой упаковкой и с менее ликвидными отходами стеклянной тары, нашли свой путь к переработчику», - комментирует директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Он также отметил, что в сочинском горном кластере, где активный туризм приобретает все большую популярность, еще одним заметным источником образования отходов батареек, стали налобные фонари, с которыми путешественники отправляются в походы с ночевкой.

«Сформировать первую партию нам удалось за прошедшие зимний и летний туристские сезоны. Мы выстроили сложную логистику накопления батареек, подключив работающие здесь предприятия, выдав каждому специальные контейнеры, заключили договор с переработчиком, и теперь отправляем первую партию в Челябинск, где расположена его производственная линия. Мы рассчитываем вскоре получить данные о полезном вторсырье, которое будет извлечено из наших батареек, - говорит Дмитрий Колосов.

Фото предоставлено пресс-службой "Роза Хутор".

Наибольший вклад в формирование первой партии внесли работающие на курорте отели международной сети Radisson Hotel Group. Как отметила генеральный менеджер отелей Radisson 5* и Park Inn 4* Любовь Рудных: «Ответственный бизнес – кредо нашей команды. Поэтому мы искренне поддерживаем инициативы и участвуем в мероприятиях курорта «Роза Хутор» в рамках «Программы устойчивого развития». Мы отмечаем, что наши гости с каждым днем становятся все более ответственными путешественниками и мы стремимся соответствовать этому запросу. Уникальные природные ресурсы Западного Кавказа требуют особой внимательности. Для сохранения наследия мы будем и дальше использовать все возможности по сокращению экологического следа».

Отработанные батарейки в общем объеме отходов – отнюдь не мелочь. Эти отходы классифицируются как высокоопасные, их транспортировка и обработка требует специальной лицензии. Данные ограничения связаны с тем, что батарейки являются миниатюрными химическими лабораториями, и упакованные в их корпус субстанции небезопасны для природы.

«Роза Хутор» высоко поднимает уровень ответственности в сфере обращения с отходами для всей индустрии гостеприимства. Мы представляем, сколько усилий ушло на формирование первой партии батареек и рады подставить плечо. На нашем производстве батарейки будут рассортированы и разобраны. Мы извлечем металлы и их соединения, а также графит. Батарейки для нас – не просто требующие особой осторожности отходы, но высококонцентрированная и поэтому очень богатая руда, которую можно распустить на полезные компоненты почти целиком, примерно на 95%. Надеемся, что пример «Роза Хутор» мотивирует другие курорты к ответственному обращению с такого типа отходами», - отметил директор ГК «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.