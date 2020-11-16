В Белореченске мужчина до смерти избил любовницу из-за требования купить водки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла 8 ноября в Белореченске. В одной из квартир дома на улице Ленина повздорила пара. Как полагает следствие, 8 ноября 46-летний мужчина вместе с 34-летней любовницей выпивали. Когда женщина попросила купить еще водки, ее сожитель вспылил.

- Дважды обвиняемый ударил ее руками по голове, - рассказывают Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Несмотря на ухудшения состояния пострадавшей, мужчина не звонил в скорую.

Спустя три дня женщина умерла от полученных травм.

На ее любовника завели уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавляют в краевом Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.