Олег Газманов оценил перемены в сочинском парке «Ривьера»

Фото https://www.instagram.com/oleggazmanov/

Известный российский певец Олег Газманов в ходе пребывания в Сочи посетил городской парк «Ривьера», где в течение последнего года ведется масштабная реконструкция. Артист остался под впечатлением от позитивных перемен, произошедших в старейшем сочинском парке и написал об этом в своем Инстаграм.

- По традиции в Сочи погуляли по парку «Ривьера» который прошел апгрейд явно в лучшую сторону и зашли в сочинский дельфинарии . Я с ностальгией вспомнил прекрасные моменты участия в ТВ программе «Шоу с дельфинами». Спасибо за экскурсию всем, кто имеет отношение к парку и дельфинам,- написал Газманов.

Не осталась равнодушной к визиту в парк и жена певца-Марина Газманова.

- Столько положительных эмоции от парка, я давно не получала: покаталась на коне, покормила кроликов, наелась вареной кукурузы ... радость в сердце увожу. Спасибо Сочи..,- отметила она в своем инстаграм-паблике.

Год назад по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского руководство «Ривьеры» приступило к созданию и реализации новой концепции. Главная задача, которую поставил глава города, заключалась в сохранении историко-культурного наследия и уникального ботанического фонда парка.

За год в парке снесли более 80 торговых точек и столько же рекламных конструкций. Проведены работы по озеленению и благоустройству. В парке появились новые объекты притяжения для отдыха - новая концертная площадка, территория для занятий Йогой, оригинальные архитектурные формы, площадка для буккроссинга

Также в «Ривьере» появились зоны бесплатного беспроводного доступа в Интернет и проведено масштабное озеленение.