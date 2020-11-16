На Кубани умерло еще пять пациентов с коронавирусом

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74-летняя жительница Динского района была доставлена в стационар в краевом центре в тяжелом состоянии. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Врачам не удалось ее спасти.

Здесь же умер и 64-летний мужчина из Екатеринбурга. В больницу он поступил с высокой температурой и сильным кашлем. Состояние пациента ухудшалось и он был помещен на ИВЛ. Однако, это не вызвало положительной динамики в его состоянии. Тест на коронавирус показал наличие опасной инфекции в организме.

70 -летний сочинец поступил в местную инфекционную больницу. Анализ на COVID 19 дал положительный результат. Искусственная вентиляцию легких не дала результата. Мужчина умер.

В Афипской районной больнице умерли две жительницы Северского района края, в возрастом 71 и 82 года. У обеих женщин имелся подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция». Обеих пациенток подключали к ИВЛ, однако это не дало ожидаемых результатов.

- Всего с начала пандемии в крае умерли 511 пациентов с COVID-19,- сообщает региональный Минздрав.